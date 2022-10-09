У Чорному й Середземному морях Росія утримує 10 носіїв "калібрів"

У Чорному й Середземному морях Росія утримує 10 носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих носіїв із загальним залпом 32 ракети. У Середземному - теж п'ять носіїв.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів", - додали у ВМС.

Крім цього, за інформацією командування, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 18 суден.

До Чорного моря прямували 8 кораблів, із них один продовжив рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рухалося 10 суден, з них два прямували із Босфору.

Нагадаємо, Росія заощаджує високоточні ракети (такі як Х-101, Калібр, Х-555), щоб погрожувати не лише нашій державі, а й іншим країнам. Натомість використовує дешеві іранські безпілотники.