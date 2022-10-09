Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
На Кримському мосту спалахнула пожежа
На Кримському мосту спалахнула пожежа
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
ГоловнаСвіт

Через російську загрозу: Чехія посилила охорону стратегічних об'єктів

З боку Росії є загроза ослаблення оборонної промисловості країн, що допомагають Україні.

Через російську загрозу: Чехія посилила охорону стратегічних об'єктів
Яна Чернохова
Фото: twitter.com/VALMICHEL7

Чеська армія посилила охорону стратегічних об'єктів у країні після диверсій на газопроводах "Північний потік".

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна.

"Об'єкти, які в Чехії після вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі могли стати метою терористичних атак, взяті під посилену охорону", - сказала Чернохова.

Вона наголосила, що йдеться про склади боєприпасів та інші об'єкти, які мають ключове значення для інфраструктури країни. На думку міністра оборони, з боку Росії є загроза ослаблення оборонної промисловості країн, що допомагають Україні.

Чернохова також підтримала зміцнення обороноздатності держав на східному фланзі НАТО. За її словами, присутність альянсу також може бути корисною у країнах Близького Сходу та Африки, щоб вони не опинилися під впливом Росії.

Нагадаємо, що Чехія передасть Україні нову оборонну допомогу. Йдеться про важку техніку і боєприпаси.

Також менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту “Подарунок для Путіна”. Гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 “Авенджер” для ЗСУ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також