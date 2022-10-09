В Ірландії у селі Кріслох унаслідок вибуху на автозаправній станцій загинуло десятеро людей, зокрема двоє підлітків і дівчинка.

Про це пише Reuters.

Серед загиблих, які були місцевими мешканцями, також четверо чоловіків і три жінки.

Вісім осіб госпіталізовано, серед них один з важкими травмами, якого вертольотом доправили до Дубліна.

“Як поліцейська служба, ми маємо неупереджено ставитися до розслідування, але наша інформація зараз вказує на трагічний випадок”, – сказав суперінтендант Девід Келлі на пресконференції.

На фотографіях з місця подій видно двоповерховий житловий будинок над магазином АЗС з рознесеними стінами та частково обваленим дахом, а також уламками, розкиданими по прибудинковій території, де стояли кілька автомобілів.

Фото: BBC

Нагадаємо, унаслідок вибуху на фестивалі науки в іспанському місті Жирона постраждали 18 людей, зокрема 10 дітей віком від 3 до 13 років. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні.

Вибухнув контейнер із рідким азотом. Більшість постраждалих отримали поранення уламками металевої каністри. Найсерйозніші травми отримала 5-річна дівчинка.