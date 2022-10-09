Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
На Кримському мосту спалахнула пожежа
На Кримському мосту спалахнула пожежа
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
ГоловнаСуспільствоПодії

Українські фахівці відремонтували пошкоджену росіянами високовольтну лінію ЗАЕС

На станції майже два дні працювали аварійні насоси.

Українські фахівці відремонтували пошкоджену росіянами високовольтну лінію ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Лінія була пошкоджена о 00.59 8 жовтня через обстріли окупантів. Після відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

"Зараз, після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми", - розповіли в Енергоатомі.

В НАЕК наголосили - завдяки мужності та професіоналізму атомників станції вдалося уникнути катастрофи.

"Однак російські військові продовжують провокації й обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову та знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до 6 реакторного блоку. На інцидент відреагували в МАГАТЕ - генсек агентства Рафаель Гроссі на початку наступного тижня їде в РФ домовлятися про створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також