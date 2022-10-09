Українські фахівці відремонтували пошкоджену росіянами високовольтну лінію ЗАЕС

На станції майже два дні працювали аварійні насоси.

Українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Лінія була пошкоджена о 00.59 8 жовтня через обстріли окупантів. Після відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском усіх резервних дизель-генераторів.

"Зараз, після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми", - розповіли в Енергоатомі.

В НАЕК наголосили - завдяки мужності та професіоналізму атомників станції вдалося уникнути катастрофи.

"Однак російські військові продовжують провокації й обстріли найбільшої в Європі атомної станції, знову та знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 6 жовтня внаслідок обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до 6 реакторного блоку. На інцидент відреагували в МАГАТЕ - генсек агентства Рафаель Гроссі на початку наступного тижня їде в РФ домовлятися про створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.