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​Росія веде переговори з третіми країнами про закупівлю снарядів, мін і комплектуючих до РСЗВ

Додатковим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі.

​Росія веде переговори з третіми країнами про закупівлю снарядів, мін і комплектуючих до РСЗВ
Фото: EPA/UPG

Росія шукає додаткові ресурси для ведення війни проти України.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Наразі тривають переговори РФ і третіх країн щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

За даними українського командування, іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі

"Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація спробувала замовити через треті країни 200 000 бронежилетів і 500 000 комплектів зимового одягу. Однак це їй не вдалося.

Сьогодні в Офісі Президента України закликали не робити ставок на Росію, бо вона "приречена на програш"

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