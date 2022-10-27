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В МЗС відреагували на заяву італійського сенатора про те, що рішення щодо України має ухвалювати міжнародна спільнота

“Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну”.

В МЗС відреагували на заяву італійського сенатора про те, що рішення щодо України має ухвалювати міжнародна спільнота

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву італійського сенатора Массімільяно Ромео, про те, що рішення щодо України “має ухвалювати міжнародна спільнота”. В МЗС заявили, що це лише його особиста думка.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Заява італійського сенатора відображає його особисту думку. Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні чітко артикулювала позицію Італії: і про необхідність продовження підтримки України на тлі російської агресії, і про беззаперечне право українців визначати своє майбутнє”, – зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну.

“Водночас вони мають усвідомлювати, що, поширюючи російські наративи, вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України”, – наголосив він.

Ніколенко додав, що без миру в Україні не буде миру в Європі. “Тому в перемозі українців мають бути зацікавлені і італійські сенатори, якщо вони дійсно дбають про інтереси своєї країни”.

До слова, італійський сенатор від партії Ліга Массімільяно Ромео заявив, що українці не мають приймати всі рішення щодо свого майбутнього самостійно. На його думку, міжнародна спільнота має відігравати у цьому певну роль, враховуючи інтереси країни.

Нагадаємо, лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку України. 

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