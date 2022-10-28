Порошенко з волонтерами купив обладнання для машин швидкої допомоги, які рятуватимуть бійців на фронті

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення – тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів. Повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності».«Сьогодні ми нарешті отримали обладнання для «швидких». Зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є. Це – абсолютно нове обладнання», – пояснив Порошенко.

Він заначив, що у військових медиків, які працюють на лінії фронту, будуть кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями, якісні моделі ліжок, дефібрилятори з можливістю робити кардіограму, апарати штучної вентиляції легень, ноші, спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові».«Все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані машини приступлять до порятунку життя поранених українських захисників», – зазначив Петро Порошенко.Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО «Справа Громад».