Кабмін призначив Вітренка головою Нафтогазу ще на один рік

Кабінет Міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік. Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 квітня 2022 р. № 319-р.
"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління Акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” строком на один рік", - йдеться в документі.
Розпорядженням також затверджено умови контракту з Вітренком та встановлено розмір його винагороди.
"Уповноважити першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну підписати контракт із головою правління акціонерного товариства НАК “Нафтогаз України” Вітренком Юрієм Юрійовичем", - зазначається в розпорядженні.
Нагадаємо, Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року. Він змінив на цій посаді Андрія Коболєва.