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Кабмін призначив Вітренка головою Нафтогазу ще на один рік

Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.

Кабмін призначив Вітренка головою Нафтогазу ще на один рік
Фото: naftogaz.com

Кабінет Міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік. Контракт буде чинним до 29 квітня 2023 року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 26 квітня 2022 р. № 319-р.

"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління Акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” строком на один рік", - йдеться в документі.

Розпорядженням також затверджено умови контракту з Вітренком та встановлено розмір його винагороди.

"Уповноважити першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну підписати контракт із головою правління акціонерного товариства НАК “Нафтогаз України” Вітренком Юрієм Юрійовичем", - зазначається в розпорядженні.

Нагадаємо, Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року. Він змінив на цій посаді Андрія Коболєва.

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