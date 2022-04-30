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20 тимчасових переправ відкриють на Київщині до кінця квітня, – Кубраков

Одна з вже відкритих переправ – це міст через річку Ірпінь.

До кінця поточного місяця на ключових інфраструктурних об'єктах Київської області завершаться основні відновлювальні роботи і буде відкрито 20 тимчасових переправ. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Одна з вже відкритих переправ – це міст через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. «Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею», – нагадує Кубраков.

Міністр додає, що всі роботи з її будівництва зайняли 2 тижні. Під'їзні шляхи до переправи становлять 150 та 125 метрів, ширина проїзної частини та мосту – 8 метрів.

Тим часом в Укравтодорі зазначають, що відомство активно працює над приведенням до ладу пошкодженої інфраструктури.

«Крок за кроком відновлюємо транспортне сполучення на звільнених від росіян територіях Київщини. Доїхати до Києва з Гостомеля, Бучі та Бородянки відсьогодні стане простіше», – наголошують там.

Нагадаємо також, що раніше міністр інфраструктури відвідав Харківську область та анонсував проведення аварійних ремонтних робіт основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике Будівництво» в попередні роки.

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