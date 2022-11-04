Орден "За заслуги" III ступеня також отримала старша директорка Ради національної безпеки США з питань Європи Аманда Слоат.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Саллівану за підтримку України у протидії російській військовій агресії. Також співрозмовники обговорили питання подальшої оборонної підтримки нашої держави, захист критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку та посилення санкцій проти РФ.

Президент вручив радникові Президента США з питань національної безпеки орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Також Зеленський нагородив старшу директорку Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат. Вона отримала орден "За заслуги" III ступеня.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, раніше орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня отримав держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку ж нагороду вручили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. А орден княгині Ольги І ступеня Президент вручив адміністраторці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманті Пауер.