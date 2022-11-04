Тимчасовим в.о. міністра розвитку громад і території призначили Лозинського

Він був першим заступником Олексія Чернишова.

З 4 листопада тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій призначено Василя Лозинського.

Відповідне розпорядження підписано премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків Міністра розвитку громад та територій України на першого заступника Міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – йдеться в документі.

Попередній міністр Олексій Чернишов призначений головою НАК "Нафтогаз".

Василь Лозинський був першим заступником Чернишова. До того – першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації. В.о. голови Львівської обласної державної адміністрації з 26 грудня 2019 по 5 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що функції Мінрегіону можуть передати міністерству інфраструктури. Очолювати відомство залишиться Олександр Кубраков. Цей варіант обговорюється, але остаточно рішення ще не ухвалено.