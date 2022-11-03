Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

Тепер парламент може розглянути його призначення на посаду НАК "Нафтогаз".

Народні депутати звільнили з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

За відповідну постанову проголосували 279 нардепів. Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Голосування пройшло без світла", – додав нардеп.

Раніше Комітет з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

За словами Железняка, перед звільненням Чернишов подав до Комітету "звіт про роботу, який він же особисто і представляв. Свій перехід у «Нафтогаз» він пояснив у першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у «Нафтогаз»", – наголосив нардеп.

Також Чернишов прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.

"Сказав, що така «реконфігурація» опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але поки про це говорити передчасно".

Нагадаємо, 1 листопада Верховна Рада звільнила Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз". Вітренко звільнив достроково – його повноваження мали завершитися в квітні наступного року.

Ще до голосування джерела LB.ua повідомили, що місце Вітренка має посісти Олексій Чернишов. При цьому очолюване ним відомство можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури і залишити під керуванням Кубраковаю Втім це питання ще не вирішено.

За даними ZN.ua, проти очолення Чернишовим НАК "Нафтогаз" висловлювалися в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Агентство вбачає в цьому конфлікт інтересів, оскільки очільник відомства, що мало безпосередній стосунок до НАК, не мав би очолювати НАК протягом року від звільнення.

Втім, Вітренка призначили керувати НАК теж з посади в.о. міністра енергетики. Тоді НАЗК теж говорило про конфлікт інтересів.

Олексій Чернишов очолював міністерство розвитку громад і територій з 2020 року. На цю посаду він прийшов після керування Київською обласною адміністрацією.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чернишова було призначено очільником Штабу з підготовки до опалювального сезону.