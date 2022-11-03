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Зеленський обговорив з президентом Індонезії “зернові коридори” і саміт G20

“Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки".

Зеленський обговорив з президентом Індонезії “зернові коридори” і саміт G20
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це глава української держави повідомив у Telegram.

"Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у повідомленні.

 

Президенти також обговорили підготовку до сімнадцятої зустрічі глав держав "великої двадцятки", яка запланована на 15-16 листопада поточного року на острові Балі (Індонезія).

"Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією. 

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