Зеленський обговорив з президентом Індонезії “зернові коридори” і саміт G20

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це глава української держави повідомив у Telegram.

"Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки", – йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили підготовку до сімнадцятої зустрічі глав держав "великої двадцятки", яка запланована на 15-16 листопада поточного року на острові Балі (Індонезія).

"Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією.