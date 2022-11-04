Вони відвідали Україну з робочим візитом.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із главами місій держав-членів НАТО при штаб-квартирі Альянсу, які відвідали Україну з робочим візитом.

Про це йдеться на сайті президента.

У зустрічі взяли участь представники десяти іноземних країн: Глава Місії Албанії при НАТО Вішо Адзязі Ліка, виконувач обов’язків Глави Місії Болгарії при НАТО Златін Крастев, Глава Місії Естонії при НАТО Юрі Луік, Глава Місії Латвії при НАТО Скуджа Едгарс, Глава Місії Литви при НАТО Матуліоніс Дейвідас, Глава Місії Польщі при НАТО Томаш Шатковський, Глава Місії Словаччини при НАТО Петер Батор, Глава Місії Північної Македонії при НАТО Дане Талескі, Глава Місії Румунії при НАТО Себастіан Данут Некулаєску, Глава Місії Чехії при НАТО Якуб Ландовський, а також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Єрмак відзначив важливість їхнього візиту в Україну у дні, коли наша столиця та інші міста переживають чергову хвилю російських атак ракетами та дронами. За його словами, такі візити – потужний сигнал підтримки нашої держави з боку країн-членів Альянсу.

Фото: ОПУ

Керівник Офісу Глави держави поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, відзначивши просування українських військ на півдні країни з метою деокупації українських земель.

“Ми щодня звільняємо ділянки нашої території. Дуже складною залишається ситуація на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, де сконцентрована значна кількість російських сил”, – зазначив він.

Єрмак акцентував на необхідності напрацювання потужної позиції НАТО щодо низки важливих питань.

“Зокрема щодо цих повітряних атак ракетами та дронами, а також щодо спроб незаконної анексії Росією українських територій, які були нещодавно”, – сказав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, тиждень тому Єрмак представив на Конференції омбудсменів і національних інститутів з прав людини план дій зі захисту українських полонених, яких утримує Росія.