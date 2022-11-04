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Путін розраховував, що Болгарія стане "слабкою ланкою", але прорахувався, - Порошенко

Болгарія продемонструвала високий рівень солідарності, вважає експрезидент.

Путін розраховував, що Болгарія стане "слабкою ланкою", але прорахувався, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу BTV подякував депутатам Національних зборів і народу Болгарії за підтримку України. Він наголосив: Путін розраховував, що Болгарія стане «слабкою ланкою», через яку Кремль руйнуватиме проукраїнську коаліцію, але прорахувався. Про це свідчить рішення Національних зборів Болгарії про надання Україні озброєння, наголосив п’ятий Президент.

«Ми дуже цінуємо рішення Національних зборів. Найкоротший шлях до миру в Європі – це постачання зброї в Україну. Це агресія не тільки проти України, це російська агресія проти Європи і проти світу. Майбутнє Європи, майбутнє Болгарії зараз вирішується в Україні, на українській землі, і ми тут боремося, сплачуючи величезну ціну. Десятки життів українських воїнів-героїв і невинних мирних громадян щодня – за демократичне вільне майбутнє Європи та майбутнє Болгарії. Тому це рішення – доказ єдності. І я хочу подякувати не тільки депутатам Національних зборів Болгарії, а й болгарському народу», – наголосив Порошенко.

За його совами, Путін розраховує на Болгарію і вважає, що вона буде тією слабкою частиною, яка може зруйнувати всю європейську солідарність з Україною.

«Я дуже радий, що Болгарія розчарувала Путіна. Болгарія демонструє дуже високий рівень солідарності та реагування. Що нам ще потрібно? Санкції на газ, санкції на нафту, санкції на російську експортну продукцію. Тому що зараз Європа платить Рросії майже 1 мільярд доларів на день, які потім витрачаються на бомби, зброю та ракети проти українських цивільних громадян. Я розраховую, що гучний голос Болгарії в Раді Європейського Союзу буде за нові, найбільш болючі санкції», – зауважив Порошенко.

П’ятий Президент також зазначив, що Україна потребує сучасного озброєння. «Це – абсолютно новий вид війни. всю світову історію ми не мали такого типу війни. З найсучаснішою зброєю, проти, як кажуть, другої за чисельністю армією у світі. Це війна високоточної далекобійної артилерії, це війна систем радіоелектронної боротьби, це війна зенітної та протиракетної техніки, це війна дуже складних дронів і безпілотних літальних апаратів і це війна дуже високих професіоналів», – зазначив Порошенко.

На його думку, Збройні сили України демонструють, яка різниця між стандартами збройних сил НАТО і старою російською армією радянського типу.

«У цій ситуації найважливіше для нас – це зенітні системи, антидрони, реактивні винищувачі і ракети. Це саме те, що нам особливо потрібно зараз, коли Путін переходить до атаки іранськими безпілотниками на цивільні об’єкти України, житлові об’єкти, критичні об’єкти, атаки енергетичної інфраструктури, де жертвами є мирні українці», – наголосив Порошенко.

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