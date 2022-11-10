Росіяни частково відводять війська на лівий берег Дніпра – ОК "Південь"

Крім того, они продовжують обстріли звільнених територій і тилу.

У Південнобузькому операційному районі противник ворог перегрупування та здійснює заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра. Водночас росіяни продовжують обстріли деокупованих територій і тилу.

Свою чергою наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів, повідомили в оперативному командуванні "Південь" ситуацію на фронті станом на день.

"Ранком окупанти-терористи обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександрівської громади Херсонщини. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя. Без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Військові закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші. Звільнення територій та населених пунктів триває, але проголошення їх передбачає комплекс заходів із забезпечення безпеки населення і підрозділів.

Учора окупанти заявили про рішення "відвести війська" з Херсона і навколишніх населених пунктів на лівий берег Дніпра. Генштаб станом на ранок четверга не підтверджував і не спростовував дані щодо так званого виходу окупаційних військ. Там також наголосили, що ймовірний вихід ворога з Херсона є результатом активних дій сил оборони.