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Кім закликав не поспішати з поверненням до Снігурівки та інших деокупованих пунктів

Там все ще небезпечно. 

Кім закликав не поспішати з поверненням до Снігурівки та інших деокупованих пунктів
Фото: EPA/UPG

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не поспішати з поверненням евакуйованих раніше мешканців Снігурівки та інших населених пунктів.

У зверненні він наголосив, що поки що жодні делегації і журналісти не будуть допускатися до звільнених сіл.

"Там є небезпека", – зазначив він.

Спершу в деокупованих пунктах будуть проводити стабілізаційні заходи. 

Снігурівка – один із населених пунктів Миколаївської області, що був окупований російськими військами. Сьогодні вранці в мережі зʼявилися відео зі звільненого села. 

Українські військові закликають зберігати тишу щодо просування захисників в усіх районах бойових дій, зокрема й у південний областях. Попри заяви російської влади про рішення "відвести війська" на лівий берег Дніпра, тобто фактично вийти з Херсона, треба чекати на офіційні дані. 

Генштаб уранці після заяви росіян наголошував, що не може підтвердити чи спростувати так званий вихід військ окупантів. Водночас ймовірний вихід ворога з Херсона є результатом активних дій сил оборони. 

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