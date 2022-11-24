​У Києві відкриють 500 пунктів обігріву

Один “пункт незламності” зможе прийняти одночасно від 40 до 500 людей.

Для захисту киян від надзвичайних ситуацій у столиці невдовзі буде відкрито близько 500 пунктів обігріву.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Згідно з повідомленням, інформацію про розташування “пунктів незламності” можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або на цьому сайті.

В залежності від умов, один пункт обігріву зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без ліміту часу перебування.

Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через “Старлінки”, першою медичною допомогою, кімнатами “матері та дитини”.

Військове керівництво міста закликає бізнес долучатися до ініціативи і створювати на базі своїх закладів пункти обігріву. Це в майбутньому розвантажить “пункти незламності” та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у спальних районах Харкова будуть облаштовані понад 100 пунктів обігріву.