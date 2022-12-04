Лікарні Донецька переповнені пораненими росіянами, нових пацієнтів не приймають і відміняють планові операції

За останні дні в одну з лікарень Луганщини доставили до 300 поранених рашистів.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати чималих втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Поранених звозять у місцеві лікарні.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, переповнені пораненими рашистами лікувальні заклади Донецька.

"Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають", - зазначили в командуванні.

У Новопсковське територіальне медичне об’єднання що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області, за останні дні привезли до 300 поранених росіян.

Нагадаємо, очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомляв, що на область Росія кинула велику кількість новомобілізованих росіян. Оскільки військове керівництво РФ не змінило тактику ведення боїв, гине велика кількість окупантів.

Раніше нацгвардійці оприлюднили відео розгрому скупчення техніки та живої сили росіян в Луганській області.