Вночі 6 грудня російська армія завдала чергового ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки”, – йдеться у повідомленні.

Люди за попередньою інформацією не постраждали.

Нагадаємо, вдень 5 грудня у Запоріжжі і області пролунали вибухи, частина з них була відлунням ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдалою роботою Сил протиповітряної оборони.