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Окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя

Окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Вночі 6 грудня російська армія завдала чергового ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки”, – йдеться у повідомленні. 

Люди за попередньою інформацією не постраждали.

Нагадаємо, вдень 5 грудня у Запоріжжі і області пролунали вибухи, частина з них була відлунням ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдалою роботою Сил протиповітряної оборони.

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