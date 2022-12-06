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Чорногорія передає на підтримку України 11% свого військового бюджету

Країна також приймає тисячі українських біженців.

Чорногорія передає на підтримку України 11% свого військового бюджету

Чорногорія передає Україні допомогу у розмірі 11% свого військового бюджету.

Про це повідомляє уряд країни.

“Уряд Чорногорії демонструє чітку рішучість підтримувати оборону українців разом зі своїми союзниками, як жертвуючи 11% коштів з військового бюджету, так і приймаючи тисячі біженців”, –  зазначено у повідомленні.

В уряді також зазначали, що це є ще одним підтвердженням підтримки Чорногорією України в її прагненні стати повноправним членом блоку НАТО.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чорногорії Дріатін Абахович підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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