Про наступальне угруповання росіян на Запоріжжі наразі не йдеться, - Сили оборони

На Запорізькому напрямку ворог на окремих ділянках створює більш потужне угруповання, ніж це потрібно для оборони. Водночас про наступальне угруповання наразі не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, повідомляє Укрінформ.

“Противник поки що на цій лінії фронту продовжує укріплення інженерних споруджень, але разом з тим на окремих напрямках здійснює перегрупування військ та їх оновлення, і на окремих ділянках є ознаки створення угруповань більш потужних, ніж звичайні для оборони”, - поінформував Єрін.

Разом з тим цей напрямок межує з Донецьким, тому українська розвідка постійно здійснює спостереження за ворогом, а війська готуються до відбиття будь-яких спроб противника змінити тут ситуацію, наголосив речник.

Відповідаючи на запитання, чи готуються загарбники до битви за Запоріжжя, він зазначив: “Сказати, що там готується якесь потужне угруповання, не можна. Але повторюсь - на окремих ділянках фронту час від часу вони змінюються шляхом ротацій і перегрупувань. Про що може це свідчити? Ворог може до чогось готуватись або ж тримати наші війська у певній напрузі і стримувати наші сили від перекидання на інші більш важливі ділянки фронту”.

Єрін також повідомив, що на згаданій ділянці фронту не спостерігається значної кількості “вагнерівців”. Основні сили — це ЗС Росії. Також в глибині ешелонованих оборонних рубежів присутня Росгвардія.

За словами речника, росіяни продовжують створювати перепони цивільному населенню для виїзду на вільну територію України.

Нагадаємо, що російські загарбники вдень у суботу, 31 грудня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина.