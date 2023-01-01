На Херсонщині 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян

Лікарі борються за його життя.

13-річний Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під обстріл російських військових в Херсонській області. Дитину евакуювали в Миколаїв.

Про це написав у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За кілька годин до Нового року росіяни атакували селище Наддніпрянське, поблизу Херсона.

"Брат і сестра, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили в лікарню, де лікарі буквально витягли його з того світу. 1 січня, перші хвилини Нового року - російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило шибки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Янушевича, хлопчик був евакуйований до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

Нагадаємо, що у Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.