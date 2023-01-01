У Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.

Рятувальники оперативно їх ліквідували, повідомили в ДСНС України.

Фото: ДСНС України в Telegram

"Персоналом лікарні, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів евакуйовано в підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає. Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська 40 разів відкривали вогонь по Херсонській області. З них 18 – по облцентру. Поранено трьох людей, включно з двома дітьми.