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У Херсоні в новорічну ніч росіяни обстріляли дитячу лікарню

Персонал евакуював до підвалу 17 дітей, чотирьох батьків і 38 працівників. 

У Херсоні в новорічну ніч росіяни обстріляли дитячу лікарню
Обстріл Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

У Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.

Рятувальники оперативно їх ліквідували, повідомили в ДСНС України. 

Фото: ДСНС України в Telegram

"Персоналом лікарні, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів евакуйовано в підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає. Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська 40 разів відкривали вогонь по Херсонській області. З них 18 – по облцентру. Поранено трьох людей, включно з двома дітьми.

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