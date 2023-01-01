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Зеленський: 45 "Шахедів" було збито в першу ніч 2023 року

Президент подякував нашим Повітряним силам – льотчикам та зенітникам.

Зеленський: 45 "Шахедів" було збито в першу ніч 2023 року
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відзначає, що відчуття єдності українців дуже контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Про це він заявив у вечірньому звернненні.

"Бажаю здоровʼя, шановні українці! Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. 33 «Шахеди» на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці! Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому «вариться» Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.", - сказав президент.

Він також зазначив, що росіяни бояться.

"Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо", - наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто цієї ночі, і щодня, і щоночі бʼє ворога на фронтіі.

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