Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі, одна людина загинула

Троє мешканців міста поранені.

Окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі, одна людина загинула
Фото: Олександр Старух

У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли населений пункт Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

Про це повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що атака сталася опівдні.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені", - йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, що російські загарбники вдень у суботу, 31 грудня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна) та дитина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також