У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли населений пункт Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

Про це повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що атака сталася опівдні.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені", - йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, що російські загарбники вдень у суботу, 31 грудня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна) та дитина.