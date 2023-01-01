У Києві на Новий рік виявили 116 порушників комендантської години

У Києві у новорічну ніч були виявлені 116 порушників комендантської години, одного з них передали поліції.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Телеграм.

"Вночі місто, окрім поліції, патрулювала також "Муніципальна охорона" столиці. На добовому чергуванні перебували 149 її працівників. 17 мобільних груп швидкого реагування здійснювали патрулювання містом, із них 15 екіпажів патрулювали саме в новорічну ніч", – повідомив мер.

Вночі "Муніципальна охорона" виявила 116 порушників комендантської години. У них перевірили документи, одного з порушників передали Національній поліції.

Нагадаємо, що поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Попри неодноразові попередження правоохоронців, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.