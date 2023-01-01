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Кулеба запросив нового голову ОБСЄ відвідати Україну

"2022-й запам’ятається рішучістю польської дипломатії у захисті принципів ОБСЄ".

Кулеба запросив нового голову ОБСЄ відвідати Україну
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Шановний Буяр Османі, вітаю Вас із набуттям повноважень голови ОБСЄ. З нетерпінням очікую на можливість привітати Вас в Україні й працювати разом над посиленням реакції ОБСЄ на російську агресію та втіленням формули миру Володимира Зеленського", - зазначив Кулеба.

Він подякував попередньому голові ОБСЄ Рау Збігнєву за керівництво роботою організації найпринциповішим чином і в найскладніших умовах повномасштабної російської агресії.

"2022-й запам’ятається рішучістю польської дипломатії у захисті принципів ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

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