У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом

У ніч на 1 січня в окупованій Макіївці Донецької області загинули 400 окупантів, ще близько 300 отримали поранення. Про це повідомили в Телеграм СтратКом ЗСУ.

"Привіт і вітання ваті і ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки і напхали в будівлю ПТУ-19. В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безбеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості", – йдеться у повідомленні.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.