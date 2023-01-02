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У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом

Ще близько 300 були поранені. 

У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Фото: Grozev Twitter

У ніч на 1 січня в окупованій Макіївці Донецької області загинули 400 окупантів, ще близько 300 отримали поранення. Про це повідомили в Телеграм СтратКом ЗСУ. 

"Привіт і вітання ваті і ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки і напхали в будівлю ПТУ-19. В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безбеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості", – йдеться у повідомленні. 

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися. 

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