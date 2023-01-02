На Новий рік росіяни 71 раз обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені

Є влучання у дитячу лікарню, приміщення басейну, будинки і лінії електропередач.

Минулої доби, 1 січня, російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків”, – зазначив він.

Янушевич додав, що російська армія атакувала Херсон 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Вчора через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині підліток двічі потрапив під обстріл росіян.