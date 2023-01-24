Захиснику родом із Харкова було 25 років.

Під Бахмутом загинув український фігурист Дмитро Шарпар.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

“У боях під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар. Захиснику родом із Харкова було 25 років”, - написав Геращенко.

Він зазначив, що до повномасштабної війни спортсмен виступав у парі з Анастасією Побіженко. Вони були срібними призерами чемпіонату України (2015–2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014–2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор (увійшли до топ-10).

Нагадаємо, в кінці 2022 року під Бахмутом загинув сумський спортсмен Андрій Дмітрієв.