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12 країн домовились передати Україні близько 100 танків Leopard, - ЗМІ

Це питання обговорюваллося під час зустрічі контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн")

12 країн домовились передати Україні близько 100 танків Leopard, - ЗМІ
Фото: U.S. Army Europe

Під час зустрічі контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") минулого тижня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Про це в інтерв’ю ABC News повідомив високопоставлений український чиновник, передає "Європейська правда".

За словами джерела, окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки. Однак для того, щоб "танкова коаліція" могла продовжити обговорення цього питання, необхідна згода Німеччини.

Як країна-виробник Leopard 2, Німеччина має схвалити експортну ліцензію, якщо країни хочуть поставити частину своїх танків до третьої країни.

Український співрозмовник ABC News пояснив, що запаси боєприпасів для танків радянських часів в Україні закінчуються, й вона не в змозі виробляти нові боєприпаси, "тому це змусило нас знайти альтернативний шлях".  Він відзначив рішення Британії надати 14 своїх танків Challenger 2, стверджуючи, що це допомогло "пробити стіну" в питанні постачання танків з інших країн.

Нагадаємо, Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. В німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко. За даними видання Bloomberg, очікується, що вже у середу, 25 січня, Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт своїх танків  до України.

Також повідомлялося, що США готові передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину.

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