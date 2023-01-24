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Грузія почала рухатися в інший від ЄС бік, - посол України

Касьянов також не виключив можливості евакуації українських громадян.

Грузія почала рухатися в інший від ЄС бік, - посол України

Влада Грузії почала рух у протилежному напрямку від Європейського Союзу та НАТО, хоча офіційно продовжує декларувати дотримання європейського шляху.

Про це сказав тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов, інформує Європейська правда.

"Грузія подала заявку, як ви знаєте, на здобуття статусу кандидата в ЄС. Наразі (Грузія) офіційно підтверджує свою принципову позицію для вступу в ЄС і НАТО, які закріплені в конституції Грузії. Євроатлантичні прагнення підтримує більшість населення Грузії, що не заперечується і не спростовується діючою грузинською владою. Проте по факту ми маємо, що країна, яка продовжує свій послідовний рух до ЄС і НАТО в заявах своїх політиків почала рухатись в інший бік", - сказав Касьянов. 

За його словами, очевидним є нехтування грузинською владою спільними засадами зовнішньої політики та політики безпеки і факт порушення третього пакету санкцій ЄС.

Касьянов також не виключив можливості евакуації українських громадян, якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіасполучення між Грузією та РФ і масового напливу росіян.

Нагадаємо, що у МЗС України назвали політичною підлістю намір грузинської влади відновити авіарейси в Москву.

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