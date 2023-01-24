"Німці зволікають, ухиляються, діють так, що важко зрозуміти", – Моравецький про виділення танків Leopard

Він повідомив, що Польща звернеться до ЄС по компенсацію доставки танків Україні, і це буде ще однією перевіркою доброї волі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції у Варшаві, 16 листопада 2022 р.

Польща проситиме Європейський Союз компенсувати постачання українцям танків Leopard 2. Про це заявив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, пише The Guardian.

"Ми звернемося до ЄС по відкшодування, це буде ще один тест доброї волі", – сказав він.

Премʼєр Польщі висловив сподівання на швидку відповідь Німеччини щодо того, чи може Варшава реекспортувати німецькі танки Україні.

"Я сподіваюся, що ця відповідь з Німеччини надійде швидко, тому що німці зволікають, ухиляються, діють так, що важко зрозуміти", – сказав він.

Моравецький зауважив, що Німеччина не хоче допомогти Україні захишатися ширшими методами, цитує його Reuters.

Нагадаємо, Польща надіслала офіційний запит Німеччині щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні. Про намір передати ці сучасні німецькі танки українцям Варшава повідомила ще кілька тижнів тому. Крім неї, це зробити й уряди інших країн, зокрема Фінляндії. Однак самостійно доставити їх вони не можуть – потрібен дозвіл країни-виробника.