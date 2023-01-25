Росія за добу втратила 910 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб. Минулої доби українські захисники ліквідували 910 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 3161 (+9)
- бойових броньованих машин – 6307 (+23)
- артилерійських систем – 2154 (+6)
- РСЗВ – 450 (+2)
- засоби ППО – 220 (+0)
- літаків – 290 (+1)
- гелікоптерів – 281 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)
- крилаті ракети – 749 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23)
- спеціальна техніка – 194 (+0).
Нагадаємо, літак окупантів учора було збито біля Бахмута. Також захисники днями збили ворожі вертольоти Ка-52.