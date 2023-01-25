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Росія за добу втратила 910 окупантів, – Генштаб

Також у ворога поменшало танків і ББМ. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб. Минулої доби українські захисники ліквідували 910 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 3161 (+9)
  • бойових броньованих машин – 6307 (+23)
  • артилерійських систем – 2154 (+6)
  • РСЗВ – 450 (+2)
  • засоби ППО – 220 (+0)
  • літаків – 290 (+1)
  • гелікоптерів – 281 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)
  • крилаті ракети – 749 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23)
  • спеціальна техніка – 194 (+0).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, літак окупантів учора було збито біля Бахмута. Також захисники днями збили ворожі вертольоти Ка-52. 

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