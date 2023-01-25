Росія за добу втратила 910 окупантів, – Генштаб

Також у ворога поменшало танків і ББМ.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб. Минулої доби українські захисники ліквідували 910 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

танків – 3161 (+9)

бойових броньованих машин – 6307 (+23)

артилерійських систем – 2154 (+6)

РСЗВ – 450 (+2)

засоби ППО – 220 (+0)

літаків – 290 (+1)

гелікоптерів – 281 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)

крилаті ракети – 749 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23)

спеціальна техніка – 194 (+0).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, літак окупантів учора було збито біля Бахмута. Також захисники днями збили ворожі вертольоти Ка-52.