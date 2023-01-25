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В Україні сьогодні буде від 2° морозу до 3° тепла

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні буде від 2° морозу до 3° тепла
Фото: Cухопутні війська ЗСУ

У середу,  25 січня в Україні буде хмарно з проясненями і без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уранці у західних областях місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів покажуть вдень від 2° морозу до 3° тепла, а у Києві близько 0°.

Нагадаємо, у січні в Україні зафіксували два епізоди аномального тепла, були нові температурні рекорди

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