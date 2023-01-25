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ЗМІ встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці

Більшість загиблих і поранених - це мобілізовані із Самарської області.

ЗМІ встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці
Фото: Денис Казанський

Журналісти встановили імена 92 окупантів, які були ліквідовані в Макіївці. Родини ще 16 загарбників не можуть знайти своїх близьких. 

Про це повідомляє російська служба ВВС.

"Петиція з вимогою опублікувати поіменний список загиблих набрала майже 55 тисяч підписів. Більшість загиблих і поранених - це мобілізовані із Самарської області. Але військовий комісар Самарської області Андрій Вдовін заявив, що прізвища військових, які потрапили під обстріл у Макіївці, публікуватися все одно не будуть", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що, за словами родичів, більшість ліквідованих в Макіївці росіян отримали повістки наприкінці вересня - невдовзі після оголошення так званої "часткової мобілізації", а потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області.

"Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня", - пише ВВС.

Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.

Пізніше американський Інститут дослідження війни (ISW) зазначив, що удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.

Також повідомлялося, що внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів. Розвідка заявила, що удар по ПТУ №19 у Макіївці - це лише частина українського контрнаступу

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