Сьогодні о 7 годині ранку російьскі окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. В результаті загорівся приватний будинок та магазин.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Також минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

Фото: Харківська ОВА

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Нагадаємо, вчора в селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.