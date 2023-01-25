Французька мережа спорттоварів Decathlon оголосила, що остаточно йде з Росії

Рітейлер розраховує продати весь свій бізнес, а також нерухомість, що належить мережі.

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії і остаточно йде з ринку.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

Зазначається, що рітейлер розраховує продати весь свій бізнес, а також нерухомість, що належить мережі.

За даними консалтингової компанії CORE.XP, Decathlon у Росії володіє не менше 135 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Холдинг має в країні дві основні юрособи: "Октоблу" та "Блу Хаус". Виручка першого за 2021 рік склала 28,6 млрд рублів, чистий прибуток - 1,5 млрд рублів. Виручка другого - 948,6 млн рублів, прибуток - 123,5 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що Decathlon призупинила роботу в РФ. Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в країні-агресорці.

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що більшість західних компаній продовжують вести бізнес у Росії. Лише близько 8% компаній ЄС вийшли з країни. При цьому більшість західних фірм, які все ще працюють, є німецькими.