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Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями

Лінн Трейсі зустрілася у Вашингтоні з російським послом у США.

Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Лінн Трейсі
Фото: telesurenglish.net

Новий посол США в Росії Лінн Трейсі зустрілася у Вашингтоні з послом Росії у Сполучених Штатах Анатолієм Антоновим.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише CNN.

Прайс підкреслив, мова про перемовини з Росією щодо завершення війни в Україні не йшла. 

“Зараз вона проводить консультації з офісами та окремими особами тут, у Вашингтоні, і зараз мала можливість поспілкуватися з послом Антоновим”, – сказав він.

Очікується, що Трейс має вирушити до Москви найближчими днями.

“Ми чітко заявили про наше бажання підтримувати відкриті канали зв’язку з Росією”, – сказав Прайс.

Він зазначив, що посольство США в Москві перебуває під тиском через обмеження, які на нього наклав Кремль, але Сполучені Штати можуть спілкуватися з посольством РФ у країні.

“Є відкриті канали комунікації. Ми використовуємо ці канали, щоб донести нашу позицію у питаннях, які є для нас першочерговими”, – сказав Прайс. Йдеться, зокрема, про незаконно затриманих американських громадян і ціну російської ескалації.

Нагадаємо, Трейсі призначили на посаду посла у РФ торік у грудні, вона стане першою жінкою, яка керуватиме американським диппредставництвом у Росії.

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