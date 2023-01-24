Через санкції експорт Німеччини до Росії впав на 45%

Натомість імпорт із РФ у Німеччину зріс на 11% - через високі ціни на нафту та газ.

Через санкції німецький експорт до Росії різко скоротився у 2022 році до рівня, який не бачили з 2003-го, повідомляє Reuters.

Так, торік експорт знизився на 45% - до 14,6 млрд євро. Про це свідчать дані Східного комітету німецької економіки.

Однак імпорт із Росії до Німеччини зріс на 11% - до приблизно 37 мільярдів євро. Це пояснюють високими цінами на нафту та газ.

У результаті дефіцит торгівлі Німеччини з Росією сягнув рекордного рівня - 22 мільярдів євро, заявив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

За його словами, падіння експорту до Росії найбільш помітне в сфері автомобілів та автозапчастин, а також продуктів електротехніки, тоді як фармацевтична продукція та сільськогосподарське обладнання (ці сектори вивели з-під санкцій ЄС) залишаються основними експортними товарами.

Гармс зазначив, що перспективи експортного бізнесу з Росією "залишаються безрадісними" та додав, що експорт товарів до РФ, ймовірно, залишиться на низькому рівні в 2023 році.

Також Гармс зауважив, що очікує значного зменшення дефіциту торгівлі зараз, коли Німеччина майже не імпортує енергетичну сировину з Росії.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його держава більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Цьогоріч країна обіцяє імпортувати нафту не з Росії, а з Казахстану.