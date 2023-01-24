В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
ГоловнаСвіт

Через санкції експорт Німеччини до Росії впав на 45%

Натомість імпорт із РФ у Німеччину зріс на 11% - через високі ціни на нафту та газ.

Через санкції експорт Німеччини до Росії впав на 45%
Фото: rada.gov.ua

Через санкції німецький експорт до Росії різко скоротився у 2022 році до рівня, який не бачили з 2003-го, повідомляє Reuters.

Так, торік експорт знизився на 45% - до 14,6 млрд євро. Про це свідчать дані Східного комітету німецької економіки.

Однак імпорт із Росії до Німеччини зріс на 11% - до приблизно 37 мільярдів євро. Це пояснюють високими цінами на нафту та газ.

У результаті дефіцит торгівлі Німеччини з Росією сягнув рекордного рівня - 22 мільярдів євро, заявив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

За його словами, падіння експорту до Росії найбільш помітне в сфері автомобілів та автозапчастин, а також продуктів електротехніки, тоді як фармацевтична продукція та сільськогосподарське обладнання (ці сектори вивели з-під санкцій ЄС) залишаються основними експортними товарами.

Гармс зазначив, що перспективи експортного бізнесу з Росією "залишаються безрадісними" та додав, що експорт товарів до РФ, ймовірно, залишиться на низькому рівні в 2023 році.

Також Гармс зауважив, що очікує значного зменшення дефіциту торгівлі зараз, коли Німеччина майже не імпортує енергетичну сировину з Росії.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його держава більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв. 

Цьогоріч країна обіцяє імпортувати нафту не з Росії, а з Казахстану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також