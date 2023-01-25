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​​Мін’юст США подав позов проти Google через монополію на ринку онлайн-реклами

Серед штатів, які приєдналися до позову, - Каліфорнія, Нью-Йорк і Вірджинія.

​​Мін’юст США подав позов проти Google через монополію на ринку онлайн-реклами
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США та вісім американських штатів подали судовий позов на компанію Alphabet Inc. Google з вимогою припинити бізнес пошукового гіганта у сфері рекламних технологій через "незаконну монополізацію ринку" цифрової реклами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

"Позов, який ми подали сьогодні, має на меті притягнути Google до відповідальності за те, що, на наше переконання, є його давньою монополією на цифрові рекламні технології, які творці контенту використовують для продажу реклами, а рекламодавці використовують для купівлі реклами у відкритому Інтернеті", - заявив керівник антимонопольного управління Мін’юсту США Джонатан Кантер.

Серед штатів, які приєдналися до позову, зазначені, в тому числі Каліфорнія, Нью-Йорк і Вірджинія.

У Google назвали цей позов "спробою визначити переможців і переможених у висококонкурентному секторі рекламних технологій". При цьому, там нагадали про подібний позов генпрокурора штату Техас, більшу частину якого недавно відхилив федеральний суд. 

Google є домінуючим гравцем на ринку цифрової реклами США. Компанія контролює більшість технологій, що використовуються для купівлі, продажу та показу онлайн-реклами. Міністерство юстиції США заявило, що домінування Google дозволяє компанії отримувати принаймні 30 центів з кожного долара, який рекламодавці витрачають шляхом використання його інструментів онлайн-реклами.

Нагадаємо, у травні минулого року компанія Google отримала нагороду "Відзнака миру" від України.

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