Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)

Кабінет міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Йдеться про:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА
А також:
- Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
- Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
ОНОВЛЕНО. Крім того, Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.
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