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Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)

Йдеться про голів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОВА.

Кабмін погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів (оновлено)
Фото: Слово і діло

Кабінет міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра. 

Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Йдеться про:

А також:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

ОНОВЛЕНО. Крім того, Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.

Олексій Соболєв
Фото: facebook/Оleksii Sobolev
Олексій Соболєв

Нагадаємо, одним із можливих кандидатів на посаду нового заступника керівника Офісу президента є нинішній очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба

Тимошенко написав заяву на звільнення з Офісу президента. Указ уже підписано. Причину звільнення він не пояснив, але в заяві написано, що "за власним бажанням".

Через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ подав у відставку заступник міністра оборони. У Міноборони називають звинувачення у корупції необґрунтованими, однак Олексій Резніков прохання про відставку підтримав. 

Нагадаємо, повʼязана з дівчиною Резніченка компанія отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відбудову Дніпропетровської області. Дніпропетровська область спрямувала на відбудову понад 2 млрд гривень, при цьому в ній не було таких значних руйнувань, як у регіонах з активними боями.

У справі про "Велике будівництво", крім Резніченка, обшукали і координатора проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика. Слідчі дії провели в котеджному містечку. 

Влітку LB повідомляло, що топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю. Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики. 

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