Заступник міністра розвитку громад та територій Лукеря написав заяву про звільнення

Він стверджує, що рішення було прийнято ним ще на початку року.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення.

Про це Іван Лукеря повідомив у Facebook.

“Дякую колегам та партнерам по Уряду, Парламенту, Офісу Президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст. Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль”, - написав Лукеря.

Він зазначив, що оголосить про наступні плани незабаром.

Нагадаємо, нещодавно підозрюваного у хабарництві заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра. Віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков доручив розпочати перевірку всіх діючих проєктів Мінрегіону.