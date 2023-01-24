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Порошенко з Брюсселя: питання з танками для ЗСУ вирішене

Проте наступ, на думку експрезидента, є неефективний без засобів повітряного захисту.

Порошенко з Брюсселя: питання з танками для ЗСУ вирішене
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі після зустрічей у штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті та Єврокомісії повідомив, що Україна найближчим часом отримає західні танки – питання з ними для ЗСУ вирішене. Повідомляє пресслужба "ЄС".

«Мета була одна, дуже важлива – допомогти Україні. Позиція перша – більше зброї українській армії. Тема «Леопардів» – ми вважаємо, що ця тема вирішена», – зазначив Порошенко.

«Постачання танків ніколи нікому не здавалося неймовірним. Яку роль зараз виконує Україна і ЗСУ? Вони виконують роль 5-ї статті Північноатлантичної угоди. Не 5 стаття, а Збройні Сили України захищають країни-члени НАТО. І це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО забезпечити збільшення ефективності дій ЗСУ», – пояснює Петро Порошенко. 

Він зазначив, що переданий офіційний запит Польщі на постачання нам 14 «Леопардів», очікується рішення про надання дозволу Польщі.

«Ми чекаємо відповідного рішення і знаємо, що воно буде днями, від Німеччини. Це безумовно створює потужний броньовий кулак для забезпечення наступу на певних ділянках фронту», – наголосив Петро Порошенко. 

Проте, на його думку, наступ є неефективний без засобів повітряного захисту.

«Ми говоримо про початок наступного Рамштайну з F-16, з літаків-винищувачів, з штурмових гелікоптерів, зі збільшення радіусу дії «Хаймарсів», з ракет підвищеного радіусу дії до 700 км, включно з ATACMS. Для того, щоб дістати центри управління, центри логістики, склади боєприпасів і допомагати ефективним діям Збройних Сил України», – пояснює Порошенко. 

«Разом з тим ми маємо забезпечити засобами наступу і оборони Збройні Сили, включно з гранатометами, системами радіоелектронної боротьби, стратегічними безпілотниками. Ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову, і я думаю що вона найближчим часом принесе свої результати», – резюмував Порошенко. 

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