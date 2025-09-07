Келлог відерагував на удар Росії по будівлі Кабміну: "Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації"

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар Росії по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Найбільший напад за всю історію війни вразив офіси Кабінету міністрів України в Києві. Напад не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", - зазначив він.
Келлог наголосив, що Росія, загострює ситуацію.
"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Я був з їхнім прем'єр-міністром Юлією Свириденко два тижні тому в тій будівлі. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії", - додав Келлог.
Він також підкреслив, що саме тому президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну.
- Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 7 вересня було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. Для гасіння пожежі залучали вертоліт. Фотографії ушкоджень опублікувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що минулось без поранених.