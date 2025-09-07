Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Келлог відерагував на удар Росії по будівлі Кабміну: "Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації"

Спецпредставник Трампа нагадав, що був у цій будівлі під час візиту до Києва.

Келлог відерагував на удар Росії по будівлі Кабміну: "Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації"
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар Росії по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Найбільший напад за всю історію війни вразив офіси Кабінету міністрів України в Києві. Напад не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", - зазначив він. 

Келлог наголосив, що Росія, загострює ситуацію.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Я був з їхнім прем'єр-міністром Юлією Свириденко два тижні тому в тій будівлі. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії", - додав Келлог.

Він також підкреслив, що саме тому президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну.

  • Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 7 вересня було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. Для гасіння пожежі залучали вертоліт. Фотографії ушкоджень опублікувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що минулось без поранених.
