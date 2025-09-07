Келлог відерагував на удар Росії по будівлі Кабміну: "Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації"

Спецпредставник Трампа нагадав, що був у цій будівлі під час візиту до Києва.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що удар Росії по урядовій будівлі в Києві не сигналізує про намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Найбільший напад за всю історію війни вразив офіси Кабінету міністрів України в Києві. Напад не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", - зазначив він.

Келлог наголосив, що Росія, загострює ситуацію.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Я був з їхнім прем'єр-міністром Юлією Свириденко два тижні тому в тій будівлі. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії", - додав Келлог.

Він також підкреслив, що саме тому президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну.