Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту.

За оновленими даними, внаслідок стрілянини в Єрусалимі загинули вже шестеро людей. Ще 16 поранені, передає The Times. Серед потерпілих є вагітна.

Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту в Єрусалимі. Парамедики поінформували, що шестеро людей перебувають у важкому стані, пише The Guardian з посиланням на ізраїльську службу екстреної допомоги.

France24 повідомляє, що двоє нападників відкрили вогонь на автобусній зупинці на жвавому перехресті в північному Єрусалимі.

Служба швидкої допомоги ідентифікувала п'ятьох жертв: 50-річного чоловіка, жінку п'ятдесяти років та трьох 30-річних чоловіків. За інформацією служби, ще 11 людей отримали поранення, зокрема шестеро з них перебувають у важкому стані з вогнепальними пораненнями.

Поліція повідомила, що нападники стріляли в людей, які чекали на автобусній зупинці, тоді як ізраїльські ЗМІ писали, що нападники також сіли в автобус і відкрили вогонь всередині.

Співробітник служби безпеки та цивільна особа вистрілили в нападників невдовзі після початку інциденту, щоб зупинити напад.