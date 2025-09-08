Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини у Єрусалимі (оновлено)

Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту.

Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини у Єрусалимі (оновлено)
Фото: EPA/UPG

За оновленими даними, внаслідок стрілянини в Єрусалимі загинули вже шестеро людей. Ще 16 поранені, передає The Times. Серед потерпілих є вагітна. 

Спочатку повідомлялося про 15 поранених внаслідок інциденту в Єрусалимі. Парамедики поінформували, що шестеро людей перебувають у важкому стані, пише The Guardian з посиланням на ізраїльську службу екстреної допомоги.

France24 повідомляє, що двоє нападників відкрили вогонь на автобусній зупинці на жвавому перехресті в північному Єрусалимі.

Служба швидкої допомоги ідентифікувала п'ятьох жертв: 50-річного чоловіка, жінку п'ятдесяти років та трьох 30-річних чоловіків. За інформацією служби, ще 11 людей отримали поранення, зокрема шестеро з них перебувають у важкому стані з вогнепальними пораненнями.

Поліція повідомила, що нападники стріляли в людей, які чекали на автобусній зупинці, тоді як ізраїльські ЗМІ писали, що нападники також сіли в автобус і відкрили вогонь всередині.

Співробітник служби безпеки та цивільна особа вистрілили в нападників невдовзі після початку інциденту, щоб зупинити напад.

Фото: EPA/UPG
