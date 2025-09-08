Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Орбан заявив, що результатом гарантій безпеки стане "поділ України на три зони"

Угорський прем'єр вважає, що територію нашої країни буде поділено на три зони - російську, демілітаризовану та західну. 

Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що за підсумками переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони - російську, демілітаризовану та західну.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet.

"Долю України, здається, вирішено, поділ країни вже розпочався. Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", – сказав Орбан. 

Питання щодо так званої демілітаризованої території, за його словами, теж ще відкрите.

Угорський прем'єр також знову висловився проти вступу України до ЄС і НАТО. Натомість він закликає укласти угоду з Москвою, яка передбачала би відмову України від членства в євроатлантичних структурах.

Нещодавно Орбан також заявив, що російсько-українській війні "вже перемогла Росія". На його думку, єдиним питанням залишається, "коли Захід визнає, що це сталося, і що саме буде результатом цього". 
