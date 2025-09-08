Орбан заявив, що результатом гарантій безпеки стане "поділ України на три зони"

Угорський прем'єр вважає, що територію нашої країни буде поділено на три зони - російську, демілітаризовану та західну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що за підсумками переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони - російську, демілітаризовану та західну.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet.

"Долю України, здається, вирішено, поділ країни вже розпочався. Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", – сказав Орбан.

Питання щодо так званої демілітаризованої території, за його словами, теж ще відкрите.

Угорський прем'єр також знову висловився проти вступу України до ЄС і НАТО. Натомість він закликає укласти угоду з Москвою, яка передбачала би відмову України від членства в євроатлантичних структурах.

Нещодавно Орбан також заявив, що російсько-українській війні "вже перемогла Росія". На його думку, єдиним питанням залишається, "коли Захід визнає, що це сталося, і що саме буде результатом цього".