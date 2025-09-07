Святими оголошено 5-річного Карло Акутіса, який помер у 2006 році, та П'єра Джорджо Фрассаті, який помер у 1920-х роках.

Папа Римський Лев XIV оголосив “комп’ютерного генія”, 15-річного Карло Акутіса першим католицьким святим покоління міленіалів, повідомляє France24.

Лев канонізував Карло, який помер у 2006 році, під час меси просто неба на площі Святого Петра. На обряді були присутні десятки тисяч людей, багато з яких були міленіалами та парами з маленькими дітьми.

Акутіс, італієць британського походження, помер від лейкемії. Його мали проголосити святим 27 квітня, але захід призупинили після смерті Папи Франциска.

“Франциск палко просував канонізацію, переконаний, що церкві потрібна така людина, як він (Карло Акутіс), щоб залучити молодих католиків до віри, водночас звертаючи увагу на обіцянки та небезпеки цифрової епохи”, ‒ зазначає видання.

Фото: EPA/UPG Родина Карло Акутіса, який став першим католицьким святим покоління міленіалів

Під час першої меси його понтифікату, присвяченій канонізації, Лев також канонізував іншого популярного італійця, який помер молодим, ‒ П'єра Джорджо Фрассаті . Він відомий тим, що допомагав нужденним, чоловік помер від поліомієліту в 1920-х роках.

Ватикан заявив, що 36 кардиналів, 270 єпископів та сотні священиків зареєструвалися для проведення меси разом з Левом на “знак величезної привабливості святих як для ієрархії, так і для пересічних вірян”.

Як зараховують до лику святих

Зарахування до лику святих означає, що Церква вірить, що людина тепер перебуває на Небесах з Богом. “Причини зарахування до лику святих розглядає департамент у Ватикані, який повинен підтвердити, що потенційний святий прожив святе життя. Процес зазвичай також включає перевірку двох чудес, що приписуються заступництву майбутнього святого перед Богом на Небесах”, ‒ зазначає Reuters.

Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з серйозною мальформацією підшлункової залози та 21-річної коста-риканської жінки, яка була на межі смерті після велосипедної аварії. Батьки обох осіб молилися до Акутіса про допомогу, повідомила церковна влада.