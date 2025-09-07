Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Світ

МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей

Кремль хоче вбити якомога більше українців. 

МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський
Фото: Соцмережа Х Яна Ліпавського

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нічну масовану повітряну атаку РФ по Україні. Він назвав Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей".

Про це Ліпавський написав у мережі "Х".

"Путін прикидається, що хоче закінчити війну, але насправді його мета – вбити якомога більше українців. Вночі він випустив понад 800 дронів і ракет, вбивши матір і її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", — ідеться у повідомленні.

Ліпавський також нагадав, що 7 вересня минає півроку з того моменту як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я.

"Нагадую, що сьогодні минає півроку з того часу, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я. Водночас минуло більше двох тижнів з того часу, як президент Зеленський запропонував зустріч з Володимиром Путіним. Яка реакція Москви?Посилення варварських атак і вбивств цивільних осіб, відмова від припинення бойових дій і затягування переговорів. Висновок очевидний: Росія, яка розпочала війну, всіма силами її продовжує!", — наголосив очільник МЗС Чехії.
