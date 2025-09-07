МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нічну масовану повітряну атаку РФ по Україні. Він назвав Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей".

Про це Ліпавський написав у мережі "Х".

"Путін прикидається, що хоче закінчити війну, але насправді його мета – вбити якомога більше українців. Вночі він випустив понад 800 дронів і ракет, вбивши матір і її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", — ідеться у повідомленні.

Ліпавський також нагадав, що 7 вересня минає півроку з того моменту як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я.

"Нагадую, що сьогодні минає півроку з того часу, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я. Водночас минуло більше двох тижнів з того часу, як президент Зеленський запропонував зустріч з Володимиром Путіним. Яка реакція Москви?Посилення варварських атак і вбивств цивільних осіб, відмова від припинення бойових дій і затягування переговорів. Висновок очевидний: Росія, яка розпочала війну, всіма силами її продовжує!", — наголосив очільник МЗС Чехії.